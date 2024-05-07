В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для борьбы с дронами-разведчиками РФ

Украинские воины могут эффективно бороться с российскими разведывательными дронами в прифронтовых областях, однако для этого нужно больше ПЗРК и ракет к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, в прифронтовых территориях, в том числе и в Сумской области, почти всегда находятся разведывательные дроны россиян. Такое военные постоянно видят в Херсонской области и вблизи Харьковской области.

Евлаш объяснил, что такие дроны малозаметны, они могут находиться на разных высотах, имеют плохое рефлективное покрытие и отражение, поэтому иногда могут проникать на территорию Украины. Но при этом украинские мобильные огневые группы реагируют на такие случаи.

"Однако мы понимаем, что для того, чтобы более активно отражать такие разведывательные дроновые атаки, нам нужны различные ПЗРК, к ПЗРК нужны ракеты. Ну и это целый комплект таких мероприятий", - пояснил представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что у россиян таких дронов десятки тысяч и речь идет об "Орланах", "Залах", "Суперкамах" и других видах разведывательных дронов.