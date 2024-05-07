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У Повітряних силах розповіли, що потрібно ЗСУ для боротьби з дронами-розвідниками РФ

Вівторок 07 травня 2024 19:41
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У Повітряних силах розповіли, що потрібно ЗСУ для боротьби з дронами-розвідниками РФ Архівне фото: українським воїнам потрібні ПЗРК для боротьби з "Орланами" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни можуть ефективно боротися з російськими розвідувальними дронами в прифронтових областях, однак для цього потрібно більше ПЗРК і ракет до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, у прифронтових територіях, в тому числі і у Сумській області, майже завжди перебувають розвідувальні дрони росіян. Таке військові постійно бачать у Херсонській області та поблизу Харківської області.

Євлаш пояснив, що такі дрони малопомітні, вони можуть перебувати на різних висотах, мають погане рефлективне покриття та відбиття, тому іноді можуть проникати на територію України. Але при цьому українські мобільні вогневі групи реагують на такі випадки.

"Однак ми розуміємо, що для того, щоб більш активно відбивати такі розвідувальні дронові атаки, нам потрібні різні ПЗРК, до ПЗРК потрібні ракети. Ну і це цілий комплект таких заходів", - пояснив речник Повітряних сил.

Він також додав, що у росіян таких дронів десятки тисяч і йдеться про "Орлани", "Зали", "Суперками" та інші види розвідувальних дронів.

Росіяни посилили обстріли Сумської області

Останнім часом окупанти стали частіше бити по Сумській області. Вони використовують розвідувальні дрони для коригування своїх ударів. Учора ввечері стало відомо, що росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Сумській області, що призвело до знеструмлення цілої громади.

А сьогодні вранці Нацполіція відзвітувала, що окупанти минулої доби завдали по території Сумської області сотні ударів. Внаслідок ворожих атак є один загиблий та четверо поранених цивільних, серед яких двоє малолітніх дітей.

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