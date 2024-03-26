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Тактика двойного удара. Гуменюк рассказала об особенностях обстрела Одессы

Одесса, Вторник 26 марта 2024 09:36
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Тактика двойного удара. Гуменюк рассказала об особенностях обстрела Одессы Фото: украинские военные рассказали про особенностях обстрела РФ Одессы 25 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска при обстреле Одессы 25 марта использовали тактику двойного удара. Ее оккупанты используют уже не впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, враг при обстреле Одессы использовал тактику двойного удара, которую он использует уже не в первый раз - одна ракета ударила, через несколько минут с учетом прибытия оперативных служб, следующая.

"Такую тактику враг выбирает в ответ на то, что не имеет преимуществ вдоль линии боевого столкновения", - констатировала Гуменюк.

Она добавила, что ситуация остается достаточно напряженной.

"Поскольку и вдоль линии боевого столкновения, враг терроризирует, и пытается задевать более глубокие тылы. В частности, вчерашний удар по Одесской области", - отметила спикер.

Последствия атаки на Одессу

Как отметила Гуменюк, 25 марта ракеты РФ ударили прямо в город Одесса, в рекреационную зону, пострадали дома вокруг, выбило остекление.

"Есть пострадавшие люди, за помощью обратились по меньшей мере 9 человек, у кого-то реакция на стресс, у кого-то ранения от обломков, осколков, потому что очень много стекла летело", - добавила она.

Обстрел Одессы

Днем в понедельник, 25 марта, РФ в очередной раз нанесла ракетный удар по городу Одесса. Сначала было известно о трех пострадавших женщинах, затем количество пострадавших возросло до 4. Также сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

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