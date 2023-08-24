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В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги. В области работает ПВО

Днепр, Четверг 24 августа 2023 02:43
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В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги. В области работает ПВО Фото: в Днепре прозвучали взрывы из-за ракетной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре прозвучали взрывы в ночь на четверг, 24 августа. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы совершения российскими оккупантами ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Взрывы в городе послышались около половины третьего ночи.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили об опасности применения противником баллистического вооружения для атак в ряде регионов, в том числе и в Днепропетровской области.

Также военные заявили о работе систем противовоздушной обороны в этом регионе.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, привали оставаться в укрытиях, а также соблюдать правило "двух стен".

Угрозы российских ударов на День Независимости

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости является очередным "скрепным" поводом нанести удары по Украине. При этом в эти дни наши защитники будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.

В украинской разведке также допускают возможность российских провокаций в День Независимости. Там считают, что враг может прибегнуть к ракетному террору.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк также отмечала, что в определенный день возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации и дронов.

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