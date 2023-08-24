Ночной обстрел Днепра: в ОВА рассказали о последствиях

В результате обстрела Днепра, который состоялся ночью 24 августа, пострадали семь человек, кроме этого, поврежден десяток различных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепровской ОВА Сергея Лысака.

Он сообщил, что россияне били по городу ракетами. Одну из них удалось сбить, однако есть и попадания. Разрушен транспортный объект, а семь человек получили ранения - среди них трое мужчин и четверо женщин.

"В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сказал Лысак.

Кроме этого, повреждены также с десяток объектов - банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также уничтожено 15 киосков.

Кроме этого, вражеская ракета разрушила два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, повредила контактную троллейбусную сеть, водо- и газопроводы.

Взрывы в Днепре 24 августа

В ночь на 24 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной российской ракетной атаки. Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне могут атаковать баллистику.

Позже во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы, также сообщалось о работе ПВО в регионе. Через некоторое время появилась информация о пострадавших, однако без подробностей.

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