Нетипичная атака. В Херсонской области РФ ударила по агропредприятию

Российские войска в ночь на 6 апреля устроили нетипичную атаку на Херсонскую область. Есть попадание в агропредприятие, ПВО работала в течение пяти часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона, Силы обороны юга Украины.

"На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонской области, что не очень типично, потому что это собственно прифронтовая область, но все же, понимая особенности времени года сейчас, враг атаковал сельскохозяйственные мощности этого региона", - рассказала Гуменюк.

Есть попадания

По словам спикера ОК "Юг", к сожалению, произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия, но, к счастью, люди не пострадали.

"Враг продолжая терроризировать гражданскую инфраструктуру, попал в агропромышленное предприятие в Херсонской области. Возникший пожар был оперативно ликвидирован огнеборцами", - отметили в Силах обороны юга Украины.

Работа ПВО

Около пяти часов длилась напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны в этой операционной зоне.

"Враг атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с южного направления", - отметили военные.

Боевая работа, по словам Гуменюк, была результативной.

"Три дрона в Запорожской области, три дрона - в Днепропетровской области, один дрон - в Николаевской области и семь - в Херсонской были уничтожены ПВО", - добавила она.

Тактика врага

В целом, как отметила Гуменюк, враг продолжает использовать коварную тактику как точечных ракетных ударов, терроризируя в течение дня и ночи мирное население, так и тактику смешанных атак.