В Воздушных силах показали фото пылающего российского Су-34

"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это - пылающая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" - написал Олещук.

Сбитие российских самолетов

В последние дни ВСУ уничтожили 10 самолетов россиян.

Сегодня утром стало известно о "приземлении" российского Су-34 в понедельник, 26 февраля.

Позже в Воздушных силах сообщили, что украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым в сутки.

23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

21 февраля был сбит Су-34. Кроме того, 19 февраля ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил.

Также 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.

Отметим, с начала вторжения РФ в Украину ВСУ сбили 340 самолетов оккупантов.