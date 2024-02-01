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В Воздушных силах оценили, чувствует ли Россия нехватку "Шахедов"

Киев, Четверг 01 февраля 2024 10:06
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В Воздушных силах оценили, чувствует ли Россия нехватку "Шахедов" Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Последние атаки России с использованием небольшого количества "Шахедов" не свидетельствуют, что оккупанты испытывают нехватку дронов-камикадзе иранской разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Это абсолютно ни о чем не говорит, это однозначно. Нельзя утверждать, что не хватает ("Шахедов", - ред.). Как может не хватать, если в сентябре было 500, потом снова сотни каждого месяца применяют", - сказал он.

Спикер в качестве примера назвал новогоднюю ночь, когда россияне выпустили около 90 дронов-камикадзе по Украине, большинство из них сбили силы ПВО Украины.

"Сегодня решили четыре применить. Иногда даже бывает, что один-два применяют ночью так, чтобы проверить нашу способность, и запускают их в качестве разведывательной мишени для того, чтобы увидеть, как мы будем реагировать на ту или иную угрозу", - добавил Игнат.

Ночные обстрелы Украины

В ночь на 1 февраля российские захватчики выпустили по Украине четыре дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны Украины сбили два "Шахеда".

Однако россияне атаковали также ракетами и артиллерией, в частности прифронтовые регионы. Так, в Херсоне часть жителей осталась без света из-за ночных обстрелов. Троллейбусы не вышли на маршруты из-за отключения света.

Также поздно вечером 31 января оккупанты ударили по Харькову, в частности, атаковали гражданскую инфраструктуру. Также россияне сбросили авиабомбы на больницу в Купянском районе.

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