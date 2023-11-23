В Воздушных силах доложили об обучении на F-16: ожидаем самостоятельных вылетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо с инструкторами. Возможно, то количество с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что в ближайшее время узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать. Возможно, увидим что-нибудь", - сказал он.

По словам Игната, у украинских пилотов "настроение боевое", поскольку летчики хотят как можно быстрее пересесть на современный самолет.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что первые истребители передадут уже весной 2024. Известно также, что украинские пилоты учатся на F-16 в нескольких странах. По словам Юрия Игната, в Дании летчики уже сели на F-16 вместе с инструкторами.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии РБК-Украина заявил, что самолеты, которые в скором времени может получить Украину, не изменят ход боевых действий. По его мнению, приоритетом сейчас боеприпасы, в частности, дальнобойные ракеты.

Однако в Воздушных силах отрицают это. По мнению военных, F-16 подходит для Украины, поскольку может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.