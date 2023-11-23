ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах доложили об обучении на F-16: ожидаем самостоятельных вылетов

Украина, Четверг 23 ноября 2023 10:47
UA EN RU
В Воздушных силах доложили об обучении на F-16: ожидаем самостоятельных вылетов Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пилоты, учащиеся на истребителях F-16, поднимаются в небо с инструкторами. Летчики ждут самостоятельных вылетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо с инструкторами. Возможно, то количество с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что в ближайшее время узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать. Возможно, увидим что-нибудь", - сказал он.

По словам Игната, у украинских пилотов "настроение боевое", поскольку летчики хотят как можно быстрее пересесть на современный самолет.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что первые истребители передадут уже весной 2024. Известно также, что украинские пилоты учатся на F-16 в нескольких странах. По словам Юрия Игната, в Дании летчики уже сели на F-16 вместе с инструкторами.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии РБК-Украина заявил, что самолеты, которые в скором времени может получить Украину, не изменят ход боевых действий. По его мнению, приоритетом сейчас боеприпасы, в частности, дальнобойные ракеты.

Однако в Воздушных силах отрицают это. По мнению военных, F-16 подходит для Украины, поскольку может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16 Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 23 ноября
Ситуация на фронте сегодня 23 ноября
DAILY
"Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм