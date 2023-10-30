ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Украина может получить F-16 и сколько самолетов нужно: ответ Воздушных сил

Украина, Понедельник 30 октября 2023 09:55
UA EN RU
Когда Украина может получить F-16 и сколько самолетов нужно: ответ Воздушных сил Фото: F-16 может получить Украина весной 2024 года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Даты каждый чиновник в Европе или в США, лидер мнений или чиновник озвучивает. И у всех разные даты. Мы опираемся пока что на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те, заявления, сделанные украинской властью", - сказал Игнат.

При этом Игнат не скрывает, что Украина хочет получить самолеты-истребители "как можно скорее, а скорее F-16 не получится получить ничего".

"Поэтому ждем с нетерпением наших летчиков с обучения. Процесс обучения действительно непростой, подготовка инфраструктуры не проста, подготовка инженеров также не проста", - отметил спикер.

Сколько современных истребителей нужно Украине

Как отметил Игнат, в целом полторы сотни современных истребителей могли бы позволить эффективно защищать воздушное пространство Украины.

"Полторы сотни - это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей (и морально и физически) техники на F-16, возможно другой тип самолета, например Gripen" , - добавил он.

F-16 для Украины

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россия ночью снова атаковала Украину: сколько целей сбила ПВО
Россия ночью снова атаковала Украину: сколько целей сбила ПВО
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ