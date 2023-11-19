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Партнеры говорят, что F-16 не изменит ход войны. Игнат возразил

Киев, Воскресенье 19 ноября 2023 09:57
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Партнеры говорят, что F-16 не изменит ход войны. Игнат возразил Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые партнеры считают, что истребитель F-16 не сможет изменить ход войны в Украине. Однако украинские военные отрицают это, подчеркивая, что современные самолеты отгонят российскую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос о том, чтобы эти самолеты не имели тактико-технические характеристики значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе", - сказал спикер Воздушных сил.

Игнат объяснил, что истребитель F-16 подходит для Украины, поскольку может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.

"Я думаю, что такие авиационные комплексы, а многоцелевой самолет - это авиационный комплекс, решат ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны", - добавил он.

По мнению Игната, F-16 сможет отыграть российскую авиацию и прикрыть с воздуха наземные войска.

Что этому предшествовало

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии РБК-Украина заявил, что самолеты, которые в скором времени может получить Украину, не изменят ход боевых действий. По его мнению, приоритетом сейчас боеприпасы, в частности, дальнобойные ракеты.

"Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", - сказал Певкур.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Украинские пилоты уже начали учиться на самолетах в нескольких странах-партнерах. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что первые истребители передадут уже весной 2024 года

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