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Украинские пилоты в Дании уже проходят подготовку на F-16 в воздухе, - Игнат

Вторник 21 ноября 2023 14:54
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Украинские пилоты в Дании уже проходят подготовку на F-16 в воздухе, - Игнат Фото: украинские пилоты в Дании уже проходят подготовку на F-16 в воздухе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" .

"Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, которые проходят подготовку и выполняют задачи, которые ставит перед ними инструктор", - рассказал Игнат.

По его словам, следующим этапом будут самостоятельные полеты на самолетах.

"И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете", - добавил спикер.

Игнат рассказал, что кроме пилотов, которые учатся в Дании, обучение проходят в США и Великобритании. Подготовку проходят не только пилоты, но и другие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Украинские пилоты уже начали учиться на самолетах в нескольких странах-партнерах. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что первые истребители передадут уже весной 2024 года.

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Воздушные силы Украины Дания F-16
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