За сутки Россия потеряла более 1400 военных и 185 транспортных средств, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях вражеской армии по состоянию на 23 марта 2025 года. Потери личного состава РФ более 1400, уничтожено сотни единиц техники, включая танки и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

По состоянию на 23 марта 2025 года ориентировочные потери российских войск в войне против Украины достигли:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Белгородской области, однако россияне давят в Сумской и Донецкой областях.

Вечером накануне российский агрессор ударил из авиации по границе Сумской области. На месте прилетов возник масштабный пожар, разрушены дома.

Кроме того, россияне атаковали этой ночью Киевскую область. В результате атаки было известно, что в нескольких районах региона повреждены дома, автомобиль, а также было двое пострадавших. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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