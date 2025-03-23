За сутки Россия потеряла более 1400 военных и 185 транспортных средств, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях вражеской армии по состоянию на 23 марта 2025 года. Потери личного состава РФ более 1400, уничтожено сотни единиц техники, включая танки и артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
По состоянию на 23 марта 2025 года ориентировочные потери российских войск в войне против Украины достигли:
- Личный состав - 903 480 (+1 470);
- Танки - 10 412 (+9);
- Боевые бронированные машины - 21 636 (+27);
- Артиллерийские системы - 25 048 (+104);
- РСЗО - 1 333 (+6);
- Средства ПВО - 1 116 (+5);
- Самолеты - 370;
- Вертолеты - 331;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 495 (+157);
- Крылатые ракеты - 3121;
- Корабли/катера - 28;
- Подводные лодки - 1;
- Автомобильная техника и цистерны с ГСМ - 41 610 (+185);
- Специальная техника - 3 784 (+2).
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Белгородской области, однако россияне давят в Сумской и Донецкой областях.
Вечером накануне российский агрессор ударил из авиации по границе Сумской области. На месте прилетов возник масштабный пожар, разрушены дома.
Кроме того, россияне атаковали этой ночью Киевскую область. В результате атаки было известно, что в нескольких районах региона повреждены дома, автомобиль, а также было двое пострадавших. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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