Украинские военные уничтожили почти 20 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136

Наши воины вечером 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Украинские военные отмечают, что оккупанты выпустили более двух десятков беспилотников с 22:00 до 24:00.

17 дронов сбиты силами и средствами ПВО;

2 "приземлили" другие подразделения Сил обороны Украины.

15 Shahed-136 были уничтожены в Одесской, 3 - в Николаевской и 1 - в Винницкой областях.



"Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами", - добавили в Воздушных силах ВСУ.