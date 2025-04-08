ВСУ сдерживают штурмы на нескольких направлениях: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте
С начала суток вдоль всей линии фронта состоялось 94 боевых столкновения. Украинские военные отражают вражеские штурмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, от циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности:
- Братеница, Проходы, Большой Прикол Сумской области;
- ударам управляемыми авиабомбами подверглись Угроиды, Турья, Покровка, Миропольское, Дмитровка, Малая Рыбица Сумской области.
Ситуация на направлениях
На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия неподалеку Степной Новоселовки и Загрызово. Сейчас продолжается боестолкновение.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Грековка, Екатериновка и Колодязи. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Васюковки, Часового Яра и Курдюмовки.
На Торецком направлении противник 14 раз атаковал неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки. В настоящее время продолжаются бои в трех локациях.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 42 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, десять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия и Бурлацкое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник совершил одну неудачную атаку в направлении Свободного Поля. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю неуправляемыми ракетами, также бил управляемыми авиабомбами по Воскресенке, Малиевке и Январскому.
На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Степного, еще одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое.
На Харьковском, Северском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отбили две атаки россиян, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам пять управляемых авиационных бомбы и совершил 126 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
По данным Генштаба, за последние сутки, с 7 на 8 апреля, российские оккупанты потеряли в боях против Украины 1290 солдат. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники.
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