Воздушные силы ударили по базе дронов в Курской области: уничтожена техника и до 20 россиян

"4 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.

"Отважные пилоты Воздушных сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну", - отметили в Генштабе.