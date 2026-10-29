Воздушные силы опровергли фейк РФ о "работе украинской ПВО" в Днепре
Россия хотела переложить ответственность за смертоносный удар по вокзалу в Днепре на "работу украинской ПВО". В Воздушных силах предоставили фотодоказательство, опровергающее клевету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил в Telegram.
Воздушные силы опровергли фейк
Российские пропагандисты после очередной террористической атаки на Днепр традиционно запустили волну фейков о "работе украинской ПВО".
"Цель оккупантов очевидна и неизменна - циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданских", - говорят в Воздушных силах.
ПС предоставили фотодоказательство - обломки российского реактивного беспилотника непосредственно на перроне железнодорожного вокзала в Днепре.
"Это очередное доказательство того, что целью врага является мирная инфраструктура и люди", - отметили они. И призвали украинцев доверять исключительно проверенным источникам информации.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 29 октября ударили беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Известно о 14 погибших.
Кроме того, сегодня россияне атаковали железнодорожный вокзал в Днепре.
В "Укрзализныце" сообщили, что удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр - Запорожье.