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Повітряні сили попередили, що РФ може продовжувати комбіновані удари по Україні

Середа 08 травня 2024 11:45
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Повітряні сили попередили, що РФ може продовжувати комбіновані удари по Україні Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українці мають бути готовими, що Росія може продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми бачимо, що це серйозна атака з досить великим застосуванням великої кількості різних типів ракет. Звичайно, що ворог аналізує застосування, намагається збирати інформацію в тому числі й зі своєї розвідки, з відкритих джерел про те які саме об'єкти їм вдалося уразити", - заявив він.

Євлаш додав, що росіяни ціляться на енергетичну інфраструктуру України, продовжують її знищувати та намагаються бити по різних об'єктах.

"Ми маємо бути готовими до того, що противник може продовжувати такі свої удари. Бачили дещо зменшення останнім часом "Шахедів". Однак цієї ночі ворог використав понад два десятки своїх ударних БПЛА. Тому в цьому плані ми маємо бути готовими до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу", - зазначив він.

Масована атака на Україну

В ніч з 7 на 8 травня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Під прицілом опинилися об'єкти у Полтавській, Кропивницькій, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Зафіксовано удари по трьох українських теплоелектростанціях, що призвело до пошкодження їх обладнання.

Детальніше про нічний обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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