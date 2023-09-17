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В Одессе раздавались взрывы: сообщалось о работе ПВО

Воскресенье 17 сентября 2023 06:12
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В Одессе раздавались взрывы: сообщалось о работе ПВО Фото: в Одессе раздались взрывы (Gettyimages)
Автор: Антон Малиновский

Утром 17 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Издание сообщило об одном взрыве около 06:07. В городе и области объявлена воздушная тревога, Воздушные Силы предупреждали об опасности ударов ракетами и драми-камикадзе.

"Жители Одесщины, остается ракетная опасность для нашего региона. Пожалуйста, находитесь в укрытиях!" - написал председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

А спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Ночная атака 17 сентября

В ночь на 17 сентября россияне снова атаковали территорию Украины. Они запустили ракеты из Каспия и дроны со стороны Черного моря. Около 4:50 воздушная тревога была объявлена в Киеве, а затем и по всей территории Украины.

Вражеские ракеты сначала направлялись в направлении Кременчуга и Умани, однако затем сменили курс на Одесскую область.

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Одесса Взрыв Война России против Украины
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