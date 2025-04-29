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Воздушные силы показали, как истребитель МиГ-29 сбивает "Шахед" (видео)

Вторник 29 апреля 2025 13:15
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Воздушные силы показали, как истребитель МиГ-29 сбивает "Шахед" (видео) Фото: Истребляя МиГ-29 ликвидировал "Шахед" РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пилот истребителя МиГ-29 успешно уничтожил вражеский дрон "Шахед". В Воздушных силах показали видео в борьбе с российскими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Пилот истребителя МиГ-29 с позывным Denfix уничтожил очередной вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед", поднявшись в небо на перехват утром.

По словам летчика, на этот раз удар дронов был осуществлен не ночью, как обычно, а на рассвете - что позволило лучше видеть цель в прицеле и уничтожить ее еще до достижения критических объектов.

Для отражения воздушных атак россиян Украина задействует все возможные средства: зенитные ракетные комплексы, мобильные группы, РЭБ и истребители.

На счету пилота уже более 20 уничтоженных крылатых ракет и БпЛА.

Напомним, в феврале мы писали, что во время очередной террористической ракетно-дроновой атаки силами украинской противовоздушной обороны был сбит дрон с новой маркировкой.

Появились первые фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ". Это уже как минимум четвертая известная серия ирано-российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

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