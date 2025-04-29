Повітряні сили показали, як винищувач МіГ-29 збиває "Шахед" (відео)
Пілот винищувача МіГ-29 успішно знищив ворожий дрон "Шахед". У Повітряних силах показали відео в боротьбі з російськими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.
Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Denfix знищив черговий ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед", піднявшись у небо на перехоплення вранці.
За словами льотчика, цього разу удар дронів був здійснений не вночі, як зазвичай, а на світанку - що дало змогу краще бачити ціль у прицілі та знищити її ще до досягнення критичних об’єктів.
Для відбиття повітряних атак росіян Україна задіює всі можливі засоби: зенітні ракетні комплекси, мобільні групи, РЕБ і винищувачі.
На рахунку пілота вже понад 20 знищених крилатих ракет та БпЛА.
Нагадаємо, у лютому ми писали, що під час чергової терористичної ракетно-дронової атаки силами української протиповітряної оборони було збито дрон із новим маркуванням.
З’явилися перші фото дрона-камікадзе "Шахед" нової серії з маркуванням "Ъ". Це вже щонайменше четверта відома серія ірансько-російських дронів-камікадзе типу "Шахед".
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