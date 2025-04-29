Повітряні сили показали, як винищувач МіГ-29 збиває "Шахед" (відео)

Пілот винищувача МіГ-29 успішно знищив ворожий дрон "Шахед". У Повітряних силах показали відео в боротьбі з російськими безпілотниками.

Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Denfix знищив черговий ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед", піднявшись у небо на перехоплення вранці.

За словами льотчика, цього разу удар дронів був здійснений не вночі, як зазвичай, а на світанку - що дало змогу краще бачити ціль у прицілі та знищити її ще до досягнення критичних об’єктів.

Для відбиття повітряних атак росіян Україна задіює всі можливі засоби: зенітні ракетні комплекси, мобільні групи, РЕБ і винищувачі.

На рахунку пілота вже понад 20 знищених крилатих ракет та БпЛА.