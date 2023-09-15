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Воздушные силы подтвердили, что США начнут обучение украинских пилотов в сентябре

Пятница 15 сентября 2023 19:34
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Воздушные силы подтвердили, что США начнут обучение украинских пилотов в сентябре Иллюстративное фото: Воздушные силы подтвердили, что США начнут обучение украинских пилотов в сентябре (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пилоты начнут проходить подготовку на территории Соединенных Штатов Америки в сентябре. Сначала их будут учить английскому языку в Техасе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", - рассказал Игнат.

Он также уточнил, что украинские пилоты с боевым опытом уже начали проходить тренировки на F-16 с Дании. Их вместе с наземным персоналом отправили туда "ближе ко Дню Независимости".

В свою очередь в Британии также проходят подготовку украинские пилоты, но без боевого опыта. Поэтому обучение будет более длительным, добавил спикер Воздушных сил.

Игнат отметил, что география стран, где будет происходить обучение, расширится.

Обучение на F-16 в США

Напомним, 24 августа представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США в ближайшее время планируют начать обучение украинских пилотов на F-16.

До этого издание The New York Times сообщало, что обучение будет состоять из изучения английского языка и летной подготовки. Первая часть пройдет в Техасе, а вторая - в Аризоне.

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