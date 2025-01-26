Воздушные силы подвели итоги за неделю: более 500 уничтоженных вражеских целей
Воздушные силы ВСУ подвели итоги за последнюю неделю. Всего уничтожено более 500 вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Военные рассказали, что в течение недели с 20 по 26 января противовоздушной обороной сбито более 500 средств воздушного нападения противника. Среди них:
- 2 управляемые авиационные ракеты;
- 375 ударных БпЛА типа "Шахед";
- 71 разведывательный БпЛА;
- 59 БпЛА других типов.
За неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более тридцати самолетовылетов на:
- воздушную разведку,
- истребительное прикрытие,
- огневое поражение,
- авиационную поддержку наземных подразделений.
Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Благодаря чему были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.
За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:
- 64 поражения FPV-дронами,
- 144 успешных сброса с БпЛА,
- 11 стрелковых боев,
- 1100 разведывательных вылетов БпЛА.
"Уничтожена живая сила, техника противника, полевые склады боеприпасов, десятки воздушных целей", добавили военные.
Напомним, что по состоянию на утро 26 января армия России потеряла за сутки более 1700 военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину враг потерял 830 190 военных.
Мы также писали, что в течение вчерашних суток произошло более 150 боевых столкновений. Покровское направление было самым тяжелым - там враг совершил треть атак.
Кроме того, в целом противник нанес за минувшие сутки 32 авиаудара с применением 59 КАБов, более 650 атак ударными дронами и более 4 тысяч раз обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты Украины.
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