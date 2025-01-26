Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: понад 500 знищених ворожих цілей
Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки за останній тиждень. Загалом знищено понад 500 ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Військові розповіли, що протягом тижня з 20 по 26 січня протиповітряною обороною збито понад 500 засобів повітряного нападу противника. Серед них:
- 2 керовані авіаційні ракети;
- 375 ударних БпЛА типу "Шахед";
- 71 розвідувальний БпЛА;
- 59 БпЛА інших типів.
За тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад тридцять літаковильотів на:
- повітряну розвідку,
- винищувальне прикриття,
- вогневе ураження,
- авіаційну підтримку наземних підрозділів.
Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів. Завдяки чому було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснено:
- 64 ураження FPV-дронами,
- 144 успішних скиди з БпЛА,
- 11 стрілецьких боїв,
- 1100 розвідувальних вильотів БпЛА.
"Знищено живу силу, техніку противника, польові склади боєприпасів, десятки повітряних цілей", додали військові.
Нагадаємо, що станом на ранок 26 січня армія Росії втратила за добу більш як 1700 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив 830 190 військових.
Ми також писали, що протягом вчорашньої доби відбулося понад 150 бойових зіткнень. Покровський напрямок був найважчим - там ворог здійснив третину атак.
Крім того, в цілому противник завдав за минулу добу 32 авіаудари із застосуванням 59 КАБів, понад 650 атак ударними дронами та понад 4 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти України.
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