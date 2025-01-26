Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: понад 500 знищених ворожих цілей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів. Завдяки чому було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад тридцять літаковильотів на:

Військові розповіли, що протягом тижня з 20 по 26 січня протиповітряною обороною збито понад 500 засобів повітряного нападу противника. Серед них:

Нагадаємо, що станом на ранок 26 січня армія Росії втратила за добу більш як 1700 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив 830 190 військових.

Ми також писали, що протягом вчорашньої доби відбулося понад 150 бойових зіткнень. Покровський напрямок був найважчим - там ворог здійснив третину атак.

Крім того, в цілому противник завдав за минулу добу 32 авіаудари із застосуванням 59 КАБів, понад 650 атак ударними дронами та понад 4 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти України.

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