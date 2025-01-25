На фронте за сутки почти 160 боев, чуть ли не треть на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 25 января, на фронтах с начала суток произошло 159 боевых столкновений. Наиболее интенсивно враг атакует на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня противник нанес 32 авиационных удара с применением 59 КАБ, более 650 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

Двадцать восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки, Новолюбовка, Макеевка, Зеленая Долина и Торское. Наши защитники отбили 24 атаки противника, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 32 вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора, сейчас продолжаются семь боестолкновений.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Возрождения и Успеновки. Тридцать девять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще девять боестолкновений - продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

На Ореховском направлении под ударами вражеских КАБ оказался населенный пункт Малая Токмачка.

Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Шестнадцать боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, два из которых продолжаются до сих пор. В течение суток враг совершил 420 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня, нанес 25 авиационных ударов, сбросив 42 управляемых бомбы.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.