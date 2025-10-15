Воздушная тревога охватывает Украину: какие области в зоне риска из-за "Шахедов"
Украину в ночь на 15 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Так, над Украиной зафиксировано движение сразу нескольких групп дронов-камикадзе типа "Shahed".
В 23:34 Воздушные силы Украины сообщили, что группы ударных БпЛА с Харьковщины направляются в сторону Днепропетровской области, еще несколько - курсируют через Харьковщину в направлении Полтавщины.
Также в 23:48 были зафиксированы новые группы дронов, движущихся через Херсонскую область также в направлении Днепропетровщины.
В 23:57 - Воздушные Силы сообщают, что отдельные группы БпЛА берут курс на Полтаву.
Таким образом, сейчас подавляющее большинство российских дронов находится на Харьковщине и Днепропетровщине.
По состоянию на 0:17 карта тревог выглядит следующим образом:
Украинцам в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях рекомендовали немедленно перейти в укрытие, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Подразделения противовоздушной обороны уже работают над поражением вражеских целей.
Напомним, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновения, что свидетельствует о росте интенсивности боевых действий по всей линии обороны. Российские войска продолжают тактику истощения, активно используя авиационные средства поражения и беспилотные системы.
По данным Сил обороны, противник нанес один ракетный удар и 62 авиаудара, в ходе которых было применено 129 управляемых авиабомб. Обстрелы сопровождались использованием одной ракеты и массовым запуском 3535 дронов-камикадзе различных типов, которыми враг пытается прорывать позиции украинской ПВО и поражать тыловые объекты.
Кроме того, зафиксировано 2929 артиллерийских и минометных обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, что привело к новым случаям разрушений гражданской инфраструктуры.