Повітряна тривога охоплює Україну: які області у зоні ризику через "Шахеди"
Україну в ніч проти 15 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
Отож, над Україною зафіксовано рух одразу кількох груп дронів-камікадзе типу "Shahed".
О 23:34 Повітряні сили України повідомили, що групи ударних БпЛА з Харківщини прямують у бік Дніпропетровської області, ще кілька – курсують через Харківщину у напрямку Полтавщини.
Також о 23:48 було зафіксовано нові групи дронів, що рухаються через Херсонщину також у напрямку Дніпропетровщини.
О 23:57 – Повітряні Сили повідомляють, що окремі групи БпЛА беруть курс на Полтаву.
Таким чином, наразі переважна більшість російських дронів перебуває на Харківщині та Дніпропетровщині.
Станом на 0:17 карта тривог виглядає наступним чином:
Українцям у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях рекомендували негайно перейти в укриття, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Підрозділи протиповітряної оборони вже працюють над ураженням ворожих цілей.
Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 154 бойові зіткнення, що свідчить про зростання інтенсивності бойових дій по всій лінії оборони. Російські війська продовжують тактику виснаження, активно використовуючи авіаційні засоби ураження та безпілотні системи.
За даними Сил оборони, противник завдав один ракетний удар та 62 авіаудари, у ході яких було застосовано 129 керованих авіабомб. Обстріли супроводжувалися використанням однієї ракети та масовим запуском 3535 дронів-камікадзе різних типів, якими ворог намагається проривати позиції української ППО та вражати тилові об’єкти.
Крім того, зафіксовано 2929 артилерійських і мінометних обстрілів українських позицій та населених пунктів, що призвело до нових випадків руйнувань цивільної інфраструктури.