Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Украины: какая угроза

Обстрел Украины 11 мая

В ночь на 11 мая российская армия выпустила по Украине 108 дронов. Это произошло после так называемого "перемирия", объявленного Кремлем.

Силы ПВО этой ночью уничтожили 60 вражеских дронов. Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий). В результате атаки дронов РФ в Киевской области пострадал человек.

При этом россияне, как и во время "перемирия", продолжают обстрелы прифронтовых и приграничных регионов. Сегодня в результате ударов РФ часть Херсона осталась без света.

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