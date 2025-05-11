Повітряна тривога оголошена у Києві та частині України: яка загроза

Обстріл України 11 травня

В ніч на 11 травня російська армія випустила по Україні 108 дронів. Це сталося після так званого "перемир'я", оголошеного Кремлем.

Сили ППО цієї ночі знищили 60 ворожих дронів. Ще 41 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок атаки дронів РФ у Київській області постраждав чоловік.

При цьому росіяни, як і під час "перемир'я", продовжують обстріли прифронтових та прикордонних регіонів. Сьогодні внаслідок ударів РФ частина Херсона залишилася без світла.

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