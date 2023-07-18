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Воздушная атака на Николаев: глава ОВА сообщил о пожаре

Фото: в Николаеве сообщили о пожаре из-за воздушной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

После взрывов в Николаеве в ночь на 18 июля из-за вражеской воздушной атаки стало известно о пожаре. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

По словам чиновника, на месте работают пожарные, ликвидируя последствия.

"Тушим пожар. Без жертв предварительно", - рассказал он.

Других подробностей о взрыве и о месте происшествия глава ОВА не раскрыл.

Перед этим в Николаеве раздались взрывы около двух часов ночи. Это произошло во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы атак противника с применением ударных беспилотников.

В регионе также сообщали о работе противовоздушной обороны.

Ночная атака РФ по Украине 18 июля

По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ этой ночью устроили комбинированную атаку - с дронами и ракетами баллистического типа.

Жителей областей, где объявлены воздушные тревоги, призывают оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Также сообщалось, что этой ночью раздавались взрывы в Николаеве и в Одессе. Кроме того, поздно вечером в понедельник взрыв раздался и в Херсоне, тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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