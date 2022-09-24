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Повестки приходят десятками. В Крыму распространяют инструкции по сдаче в плен ВСУ

Фото: в Крыму распространяют инструкции по сдаче в плен ВСУ
Автор: Наталия Гурковская

После старта мобилизации в России, повестки начали приходить и жителям Крыма, причем десятками. В чатах сторонники "русского мира" распространяют инструкции, как правильно сдаваться в плен и разговаривать с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Вы не представляете, что сейчас происходит в Крыму. Очень много повесток (десятками) уже поступило на предприятия - заводы, хлебкомбинаты и т.д.", - рассказал подписчик "СтратКома".

По его словам, уже забрали его знакомого, который был сторонником РФ.

"Моего знакомого "ватана" забрали. Все разговоры только о мобилизации. Они уже сочиняют басни и легенды о HIMARS и рассказывает, как "знакомый знакомого" сидит в Херсоне и каждый день прощается с жизнью", - добавляет он.

Дошло до того, как говорит он, что россияне шлют друг другу в чатах инструкции по сдаче в плен.

"Отдельно отмечается, что нужно заявить украинским войскам, что мы (крымчане) - граждане Украины. Сегодня был свидетелем, как мужчина чуть не избил женщину, которая говорила, что нужно идти воевать", - цитирует "СтратКом" слова подписчика.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

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