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Повістки приходять десятками. У Криму поширюють інструкції щодо здачі в полон ЗСУ

Фото: у Криму поширюють інструкції щодо здачі в полон ЗСУ
Автор: Наталія Гурковська

Після старту мобілізації в Росії повістки почали приходити і жителям Криму, причому десятками. У чатах прихильники "руського миру" поширюють інструкції, як правильно здаватися в полон та розмовляти з ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Ви не уявляєте, що зараз відбувається у Криму. Дуже багато повісток (десятками) вже надійшло на підприємства - заводи, хлібкомбінати тощо", - розповів підписник "СтратКому".

За його словами, вже забрали його знайомого, який був прихильником РФ.

"Мого знайомого "ватана" забрали. Всі розговори лише про мобілізацію. Вата вже складає байки і легенди про HIMARS та розказує, як "знайомий знайомого" сидить в Херсоні і кожного дня прощається з життям", - додає він.

Дійшло до того, як каже він, що росіяни шлють один одному в чатах інструкції по здачі у полон.

"Окремо наголошується, що треба заявити українським військам, що ми (кримчани) - громадяни України.Сьогодні був свідком, як чоловік ледь не віддубасив жінку, яка казала, що треба йти воювати", - цитує "СтратКом" слова підписника.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.

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