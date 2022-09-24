Повістки приходять десятками. У Криму поширюють інструкції щодо здачі в полон ЗСУ

"Ви не уявляєте, що зараз відбувається у Криму. Дуже багато повісток (десятками) вже надійшло на підприємства - заводи, хлібкомбінати тощо", - розповів підписник "СтратКому".

За його словами, вже забрали його знайомого, який був прихильником РФ.

"Мого знайомого "ватана" забрали. Всі розговори лише про мобілізацію. Вата вже складає байки і легенди про HIMARS та розказує, як "знайомий знайомого" сидить в Херсоні і кожного дня прощається з життям", - додає він.

Дійшло до того, як каже він, що росіяни шлють один одному в чатах інструкції по здачі у полон.

"Окремо наголошується, що треба заявити українським військам, що ми (кримчани) - громадяни України.Сьогодні був свідком, як чоловік ледь не віддубасив жінку, яка казала, що треба йти воювати", - цитує "СтратКом" слова підписника.