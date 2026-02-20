Повестки день в день: в западных регионах Беларуси массово вызывают резервистов

Сообщается, что мужчины в западных регионах Беларуси получают повестки на военные сборы без предварительного уведомления. Пользователи соцсетей отмечают, что оповещения вручают в течение одного дня, а отправка на полигоны происходит спустя несколько часов. В редакции расследований подчеркивают: предыдущие кампании не сопровождались столь активной реакцией.

Реакция жителей

В публикациях упоминаются Гродно, Слоним и село Баранки, где, по словам местных, формируют группы резервистов.

Жители заявляют, что среди призванных есть многодетные родители и женщины с медицинским образованием.

В одном из сообщений говорится, что повестку вручили ранним утром, а к вечеру человека уже отправили на полигон.

В другом случае после посадки в автобус связь с призванным прервалась. Автоинструктор из Гродно отметил, что при одновременном вызове тысяч человек происходящее трудно назвать обычными ежегодными сборами.

"Мужа забрали, принесли повестку чуть ли не ночью 16-го. У нас грудной ребенок, он пошел на работу, а там еще одна повестка. 17-го явиться в 15:00. В 19:00 его уже забрали, на все диагнозы – мои, ребенка и мужа – сказали: "Неважно". И увезли. Где он сейчас, что с ним – я не знаю. Связи нет, забрали телефоны. Единственное, что успел сказать: "Подрыв военного времени". Забрали ориентировочно до 23-26 марта", – отметила она.

Журналисты беларуского издания Зеркало под видом родственников звонили в военкоматы и получили подтверждение, что вызовы оформляют день в день.

Там допустили, что речь может идти о проверке мобилизационной готовности, а не о плановой кампании.