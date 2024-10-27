Повестка по почте. Кто определяет списки адресатов и в какой срок ее нужно забрать

В Украине недавно были внесены изменения в порядок отправки повесток по почте. Если военнообязанный не заберет ее в трехдневный срок, то его может ожидать штраф.

Детальнее о том, кому присылают повестки по почте и что будет, если ее не забрать вовремя - в материале РБК-Украина ниже.

Соответствующие изменения Кабмин внес постановлением №1147 от 8 октября. В общем, процесс выглядит так: почтальон доставляет повестку по адресу, указанному в рекомендованном письме от территориального центра комплектования (ТЦК), и лично предоставляет ее военнообязанному.

Если он отсутствует по адресу, то почтальон сообщает военнообязанному о письме по телефону или оставляет в почтовом ящике уведомление, что в почтовом отделении его ждет письмо от ТЦК.

То есть, военнообязанный в таком случае имеет 72 часа , чтобы забрать заказное письмо с повесткой.

Как рассказал представитель ОК "Север" Александр Бабич, повестки по почте отправляют по месту прописки всем: и тем, кто обновил данные, и тем, кто не обновил.

Если гражданин не забрал повестку в трехдневный срок без уважительных причин, то он может быть привлечен к административной ответственности. Речь идет о наложении штрафа от 17 до 25 тысяч гривен.

"Есть перечень уважительных причин. Например, смерть близкого родственника. Или, например, в случае болезни и пребывания на стационарном лечении. Но это также через ТЦК нужно подтвердить, предоставив соответствующую справку о смерти близкого родственника или эпикриз из лечебного учреждения", - отметил Бабич.

Списки тех, кому отправляют повестки, составляет не территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Алгоритм идет от Министерства обороны и реестра "Оберег".

"ТЦК в этом звене играет роль просто того, что формирует саму эту повестку, ставится электронная подпись и все. Поэтому сам алгоритм - это уже Минобороны", - объясняет Бабич.

При этом бывают случаи, когда повестки отправляют по почте тем, кто имеет бронирование от мобилизации или отсрочку. По словам представителя ОК "Север", такие случаи бывают. Все потому, что новая система с почтой еще совершенствуется.

"И уже были случаи, когда приходили повестки забронированным, тем, у кого есть отсрочка, людям с инвалидностью. Поэтому над этим работают. Но такие случаи были, к сожалению", - рассказал Бабич.

Повестки по почте в Украине

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины (КМУ) сократил сроки явки военнообязанных в ТЦК по вызову повесткой по почте с 14 до 7-10 суток. В частности, семь суток для областных центров, а десять для других населенных пунктов.

Кроме того, в Минобороны рассказывали, что ведется работа над автоматизацией выдачи повесток. Разработан функционал, чтобы такой документ можно было генерировать в реестре "Оберег", подписывать электронной подписью начальника ТЦК, направлять на централизованную печать, а оттуда - на "Укрпочту", которая будет доставлять повестки адресатам.