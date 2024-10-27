Повістка поштою. Хто визначає списки адресатів і в який термін її треба забрати

В Україні нещодавно внесли зміни в порядок відправки повісток поштою. Якщо військовозобов'язаний не забере її у триденний строк, то на нього може чекати штраф.

Детальніше про те, кому надсилають повістки поштою і що буде, якщо її не забрати вчасно - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Відповідні зміни Кабмін вніс постановою № 1147 від 8 жовтня. Загалом процес виглядає так: листоноша доставляє повістку за адресою, зазначеною в рекомендованому листі від територіального центру комплектування (ТЦК), і особисто надає її військовозобов'язаному.

Якщо він відсутній за адресою, то поштар повідомляє військовозобов'язаному про лист телефоном або залишає в поштовій скриньці повідомлення, що в поштовому відділенні на ньому чекає лист від ТЦК.

Тобто, військовозобов’язаний у такому випадку має 72 години, аби забрати рекомендований лист з повісткою.

Як розповів представник ОК "Північ" Олександр Бабич, повістки поштою відправляють за місцем прописки всім: і тим, хто оновив дані, і тим, хто не оновив.

Якщо ж громадянин не забрав повістку у триденний термін без поважних причин, то він може бути притягнений до адміністративної відповідальності. Йдеться про накладення штрафу від 17 до 25 тисяч гривень.

"Є перелік поважних причин. Наприклад, смерть близького родича. Або, наприклад, у разі хвороби й перебуванні на стаціонарному лікуванні. Але це також через ТЦК потрібно підтвердити, надавши відповідну довідку про смерть близького родича чи епікриз з лікувального закладу", - зазначив Бабич.

Списки тих, кому відправляють повістки, складає не територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Алгоритм йде від Міністерства оборони і реєстру "Оберіг".

"ТЦК в цій ланці відіграє роль просто того, що формує саму цю повістку, ставиться електронний підпис і все. Тому сам алгоритм - це вже Міноборони", - пояснює Бабич.

При цьому бувають випадки, коли повістки відправляють поштою тим, хто має бронювання від мобілізації чи відстрочку. За словами представника ОК "Північ", такі випадки бувають. Все через те, що нова система з поштою ще вдосконалюється.

"І вже були випадки, коли приходили повістки заброньованим, тим, у кого є відстрочка, людям з інвалідністю. Тому над цим працюють. Але такі випадки були, на жаль", - розповів Бабич.

Повістки поштою в Україні

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України (КМУ) скоротив терміни явки військовозобов'язаних до ТЦК за викликом повісткою через пошту із 14 до 7-10 діб. Зокрема сім діб для обласних центрів, а десять для інших населених пунктів.

Крім того, в Міноборони розповідали, що наразі ведеться робота над автоматизацією видачі повісток. Розроблено функціонал, щоб такий документ можна було генерувати в реєстрі "Оберіг", підписувати електронним підписом начальника ТЦК, направляти на централізований друк, а звідти - на "Укрпошту", яка доставлятиме повістки адресатам.