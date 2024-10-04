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Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке

Украина, Пятница 04 октября 2024 13:18
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Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке Фото: в ТЦК нужно прибыть в течение 7-10 дней (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Срок явки в ТЦК сократили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 1 октября 2024 г. №1134.

Ранее действовала норма, согласно которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дней со дня направления повестки.

Правительство установило, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, который является административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток.

Повестки по почте

Напомним, Кабинет министров принял ряд постановлений, которыми утверждаются порядки мобилизации в связи с тем, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации.

Основным является постановление от 16 мая 2024 года №560.

В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте. По сути, никакого подтверждения получения повестки по почте не требуется.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:

  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.
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