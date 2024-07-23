Льготы на коммуналку для военных: кто имеет право на скидки и как их оформить
Украинские военные и члены их семей имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для разных категорий предусмотрены скидки от 50% до 100%.
Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг и как их оформить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на материалы, полученные от юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).
Кто имеет право на льготі
Льготы на оплату коммунальных услуг имеют следующие категории:
- участники боевых действий – 75% скидки;
- участники войны (статьи 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") - 50%;
- лица с инвалидностью в результате войны – 100%;
- члены семей погибших – 50%.
К членам семьи льготников, имеющим право на льготы, относятся:
- жена или муж;
- их несовершеннолетние дети;
- холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- человек, проживающий вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающий за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- человек, находящийся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы и проживающий вместе с ним.
Фото: Удостоверение участника боевых действий (facebook.com/dim.schors)
Какие льготы предусмотрены
- за пользование жильем (если на каждого постоянно проживающего человека приходится в пределах 21 кв. м общей площади жилья и дополнительно 10,5 кв. м на семью) - 75% скидки;
- за коммунальные услуги в пределах средних норм потребления (свет, газ и другие услуги) – 75% скидки. Средние нормы потребления указаны в Постановлении Кабмина № 409;
- за приобретение топлива (сжиженный газ, дрова, уголь, угольные брикеты, топливо печное бытовое, керосин осветительный, торф топливный кусковой, торфяные брикеты) для домов, не имеющих центрального отопления – 75% скидки;
- за плату за газ для отопления жилья для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц – 75% (двойной размер нормативной отопительной площади – 42 кв. м на каждого человека и 21 кв. м дополнительно на семью).
Как оформить льготы: необходимые документы
Для оформления льготы по коммунальным услугам необходимо иметь удостоверение льготника:
- участника боевых действий;
- статуса лица с инвалидностью в результате войны;
- или члена семьи погибшего/погибшей.
Чтобы подать заявление на оформление вместо военнослужащего, следует приложить документ, подтверждающий родственную связь или законность представления интересов льготника. Это могут быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или решение суда о назначении опекуна.
В Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нужно подать два заявления - о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Чтобы подать такое заявление, при себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на такую льготу, карту налогоплательщика и заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: приобретение твердого топлива, сжиженного газа.
Подать заявление можно лично:
- в ближайшем отделении ПФУ;
- в сельский, поселковый или городской совет;
- в ЦНАП.
Также обратиться за льготой можно дистанционно:
- в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ или через приложение "Дія" (для верификации требуется "Дія.Підпис");
- отправить по почте.
Заявление должны рассмотреть и принять решение за 10 календарных дней. Когда решение будет принято, заявителю сообщат в течение 3 дней.
Фото: Подать заявление на льготы можно через ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)
Как получить льготы
Сначала придется оплатить коммунальные полностью, а затем Пенсионный фонд вернет часть суммы (или всю сумму, если скидка 100%).
Если военнослужащий, ветеран или член его семьи уже пенсионер, то деньги возвращают на счет, на который он получает пенсию, объясняют юристы. В противном случае Пенсионный фонд открывает для льготника счет в "Ощадбанке" и сообщает его об этом.
Если льготник хочет получать средства в другом банке или через отделение "Укрпочты", то может обратиться с соответствующим заявлением в орган ПФУ. Это также можно сделать лично, по почте или через портал.
Напомним, мы писали, как ветеранам подать заявку на жилищную субсидию по упрощенной процедуре.
Также мы рассказывали, какие есть льготы участникам боевых действий.
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