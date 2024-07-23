Льготы на коммуналку для военных: кто имеет право на скидки и как их оформить

Украинские военные и члены их семей имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для разных категорий предусмотрены скидки от 50% до 100%.

Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг и как их оформить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на материалы, полученные от юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).

Кто имеет право на льготі

Льготы на оплату коммунальных услуг имеют следующие категории:

участники боевых действий – 75% скидки;

участники войны (статьи 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") - 50%;

лица с инвалидностью в результате войны – 100%;

члены семей погибших – 50%.

К членам семьи льготников, имеющим право на льготы, относятся:

жена или муж;

их несовершеннолетние дети;

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

человек, проживающий вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающий за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

человек, находящийся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы и проживающий вместе с ним.

Фото: Удостоверение участника боевых действий (facebook.com/dim.schors)

Какие льготы предусмотрены

за пользование жильем (если на каждого постоянно проживающего человека приходится в пределах 21 кв. м общей площади жилья и дополнительно 10,5 кв. м на семью) - 75% скидки;

за коммунальные услуги в пределах средних норм потребления (свет, газ и другие услуги) – 75% скидки. Средние нормы потребления указаны в Постановлении Кабмина № 409 ;

за приобретение топлива (сжиженный газ, дрова, уголь, угольные брикеты, топливо печное бытовое, керосин осветительный, торф топливный кусковой, торфяные брикеты) для домов, не имеющих центрального отопления – 75% скидки;

за плату за газ для отопления жилья для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц – 75% (двойной размер нормативной отопительной площади – 42 кв. м на каждого человека и 21 кв. м дополнительно на семью).

Как оформить льготы: необходимые документы

Для оформления льготы по коммунальным услугам необходимо иметь удостоверение льготника:

участника боевых действий;

статуса лица с инвалидностью в результате войны;

или члена семьи погибшего/погибшей.

Чтобы подать заявление на оформление вместо военнослужащего, следует приложить документ, подтверждающий родственную связь или законность представления интересов льготника. Это могут быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или решение суда о назначении опекуна.

В Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нужно подать два заявления - о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Чтобы подать такое заявление, при себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на такую льготу, карту налогоплательщика и заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: приобретение твердого топлива, сжиженного газа.

Подать заявление можно лично:

в ближайшем отделении ПФУ;

в сельский, поселковый или городской совет;

в ЦНАП.

Также обратиться за льготой можно дистанционно:

в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ или через приложение "Дія" (для верификации требуется "Дія.Підпис");

отправить по почте.

Заявление должны рассмотреть и принять решение за 10 календарных дней. Когда решение будет принято, заявителю сообщат в течение 3 дней.

Фото: Подать заявление на льготы можно через ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как получить льготы

Сначала придется оплатить коммунальные полностью, а затем Пенсионный фонд вернет часть суммы (или всю сумму, если скидка 100%).

Если военнослужащий, ветеран или член его семьи уже пенсионер, то деньги возвращают на счет, на который он получает пенсию, объясняют юристы. В противном случае Пенсионный фонд открывает для льготника счет в "Ощадбанке" и сообщает его об этом.

Если льготник хочет получать средства в другом банке или через отделение "Укрпочты", то может обратиться с соответствующим заявлением в орган ПФУ. Это также можно сделать лично, по почте или через портал.