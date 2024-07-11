В Киеве возвращают штрафы за долги по коммуналке: какие будут суммы

В Киеве возвращают штрафные санкции за долги по оплате коммунальных услуг. Теперь киевлянам, которые задолжали за тепло- и водоснабжения, будет начисляться пеня.

Какими будут суммы взыскания с должников, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сколько будут начислять пени за просрочку платежа

В КГГА сообщили, что суммарный долг киевлян за услуги тепло- и водоснабжения составил почти 7,5 млрд грн. За потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления задолженность составляет более 6,2 млрд грн., а за поставки холодной воды и водоотвода – около 1,2 млрд грн.

В июньских квитанциях потребителей, которые систематически не оплачивают счета и не оформляли рассрочку, уже отображена пеня.

"В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч длительное время накапливают задолженность и не обращаются по поводу реструктуризации. Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не произвели ни одной оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024 годов", – сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Он отметил, что в случае несвоевременного оплаты платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

В "Киевводоканале" сообщили, что пеня будет начислена потребителям, не уплатившим в январе, феврале, марте, апреле, мае 2024 года – только на сумму начислений в этих периодах.

В декабре 2023 года Кабинет Министров Украины отменил мораторий на применение штрафных санкций к должникам.

В КГГА сообщили, что "Киевтеплоэнерго" не повышает стоимость тепла и горячей воды для киевлян, несмотря на рост стоимости природного газа и других составляющих тарифа.

Фото: Пеню начисляют за задолженность в 2024 году (gettyimages.com)

Кому из должников не будут начислять пеню

Киевлянам, которые заключат соглашение о реструктуризации долга (выплату частями), не будут начислять пеню. Об этом сообщила заместитель коммерческого директора УК "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Юлия Петрик.

Заключить договор можно, обратившись в один из сервисных центров ЦКС, или дистанционно в онлайн-режиме, если человек находится за пределами города или страны.

"Реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не потерять назначенную субсидию. Поскольку тем, у кого есть задолженность за потребленные услуги более трех месяцев и превышающая 680 грн, субсидия не начисляется", - добавила Юлия Петрик.

Договоры заключаются на услуги:

снабжения горячей воды и тепловой энергии;

централизованного водоснабжения и водоотвода;

содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным зданием;

вывоза бытовых отходов.

Как заключить договор на реструктуризацию долга

Для заключения договора на реструктуризацию долга необходимо совершить следующие действия:

обратиться в любой сервисный центр (по предварительной записи) или в порядке живой очереди. отправить документы через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram. Потребители также могут подписать договор с помощь электронной цифровой подписи, даже находясь за пределами Украины; предоставить соответствующее заявление в произвольной форме. Специалисты помогут его правильно составить; добавить документы: паспорт (или ID-карту), карту налогоплательщика (индивидуальный идентификационный номер – IПH), правоустанавливающий документ на квартиру и выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Сообщается, что за последние полгода в ЦКС заключили 563 договора реструктуризации, из которых 344 – за услуги горячего водоснабжения и тепла. Это вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году.