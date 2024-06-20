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Нужно ли переоформлять субсидию после удорожания коммуналки: ответ ПФУ

Четверг 20 июня 2024 22:59
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Нужно ли переоформлять субсидию после удорожания коммуналки: ответ ПФУ Иллюстративное фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ПФУ напомнили, что при изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг автоматически перечисляется размер жилищной субсидии в рамках установленного срока ее назначения без необходимости обращаться к гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

Как пояснили в ведомстве, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.

Такой перерасчет будет произведен автоматически.

Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце – июле», – говорится в сообщении.

Проверить информацию по назначенным субсидиям можно в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, 1 июня в Украине подняли тариф на электроэнергию. Подробнее о том, что изменится и как можно сэкономить на платежках, можно узнать в материале РБК-Украина.

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