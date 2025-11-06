Должен прийти push в "Дії": кто получит "зимние" 6500 гривен и на что можно потратить

Улютин подтвердил, что 6500 гривен в рамках "Зимней поддержки" получат исключительно граждане из наиболее уязвимых слоев населения:

дети из приемных семей;

дети, которые находятся под опекой и попечительством (в том числе в ДДСТ);

дети из малообеспеченных семей;

дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью 1-й группы, в том числе из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры.

"Все эти люди уже сейчас получают или льготы, или субсидии, и поэтому они уже идентифицированы и проверены относительно того, что они действительно в сложных жизненных обстоятельствах", - пояснил министр.

Он добавил, что на эту программу предусмотрели 4,4 млрд гривен, помощь могут получить примерно 660 тысяч человек. В приложении "Дія" им придет push-уведомление, что они соглашаются получить помощь от государства. После того, как получатель согласится, средства зачислят на специальную "Дія"-карточку.

"В случае если сообщение не пришло, или они еще открывали специальную "Дія"-карточку, они могут обратиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы подтвердить желание получить такую помощь", - пояснил Улютин.

При этом использовать выплату можно будет в течение шести месяцев после поступления и на специально определенный перечень товаров - в частности на одежду, обувь и лекарства. Будут существовать определенные лимиты использования средств по направлениям.

"Программа заработает с 1 декабря. И подать заявку, если push-сообщение не пришло, можно будет до середины декабря", - резюмировал Улютин.