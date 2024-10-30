Наводнение в Испании. Число жертв приближается к сотне, десятки - пропали без вести

Напомним, ранее мы писали, что часть Испании накрыло наводнение. Десятки людей провели ночь в Валенсии на крышах грузовиков или автомобилей, на крышах магазинов или заправочных станций, или были заблокированы в своих автомобилях на пробках, пока их не спасли.

Заметим, что дожди повлекли за собой отключение электроэнергии для 115 000 человек, а также перекрытие дорог и приостановку скоростного железнодорожного сообщения между Мадридом и Валенсией.

Кроме того, на днях самое мощное за последние 40 лет наводнение произошло и во Франции.

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