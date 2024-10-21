Самое сильное за последние 40 лет. Франция пострадала от мощного наводнения

В части Франции произошло самое мощное за последние 40 лет наводнение. Ненастье привело к значительным разрушениям, продолжаются работы по ликвидации последствий двухдневных ливней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье отметил, что спасательные службы и пожарные команды провели около 2300 операций в пострадавших районах, включая спасательные миссии.

Он также подчеркнул важность подготовки к климатическим рискам: "Мы должны лучше готовиться к катастрофам, связанным с изменением климата, и делать это на общеевропейском уровне. Профилактика обходится дешевле, чем ремонт последствий".

Барнье добавил, что кризисы разных категорий, включая промышленные аварии, землетрясения и пандемии, требуют совместных усилий для их предотвращения.

Он также высоко оценил систему оповещения FR Alerte, которая была впервые использована во время этих чрезвычайных событий. Система отправляла текстовые уведомления жителям пострадавших районов, призывая их оставаться в безопасных местах.

Более 1000 человек были эвакуированы, однако большинство из них уже смогли вернуться домой к пятнице. Тем не менее, движение на некоторых железнодорожных маршрутах, таких как Лион-Сент-Этьен, остается прерванным, а основная автомагистраль между этими городами все еще закрыта из-за подтоплений.