Повінь в Іспанії. Кількість жертв наближається до сотні, десятки - зникли безвісти

Нагадаємо, раніше ми писали, що частину Іспанії накрила повінь. Десятки людей провели ніч у Валенсії на дахах вантажівок чи автомобілів, на дахах магазинів чи заправних станцій, або ж були заблоковані у своїх автомобілях на заторах, доки їх не врятували.

Зауважимо, що дощі спричинили відключення електроенергії для 115 000 людей, а також перекриття доріг і призупинення швидкісного залізничного сполучення між Мадридом і Валенсією.

Крім того, днями найпотужніша за останні 40 років повінь сталась і у Франції.

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