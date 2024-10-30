Часть Испании накрыло наводнение: более 50 жертв, остановлены поезда, отменены авиарейсы
В результате разрушительных наводнений в Испании погибли по меньшей мере 51 человек. Были отменены десять рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт Валенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, Guardian и El Pais.
Метеорологическое агентство Испании (AEMET) объявило красный уровень опасности для восточной части Валенсии.
В некоторых районах, таких как Турис и Утьель, зафиксировано более 200 мм осадков, что привело к массовым подтоплениям.
Национальный оператор железнодорожной инфраструктуры ADIF также приостановил движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за последствий шторма на железнодорожной сети региона.
В соседней Андалусии стихия также нанесла значительный ущерб. Скоростной поезд с 276 пассажирами сошел с рельсов, однако обошлось без пострадавших.
В городе Алора, где река вышла из берегов, аварийные службы с помощью вертолетов спасли десятки жителей, оказавшихся в ловушке.
Видео: CNN-News18
Сотни людей провели ночь ожидая спасения: многие остались заблокированными в грузовиках и автомобилях, на крышах магазинов и заправочных станций, на мостах и автотрассах, где потоки воды парализовали движение.
Спасательные службы продолжают эвакуацию, но десятки людей по-прежнему ожидают помощи.
Ситуация критична, службы экстренной помощи региона Валенсии обратились за поддержкой к военному подразделению UME, которое специализируется на проведении спасательных операций в условиях стихийных бедствий
Научные исследования подтверждают, что экстремальные погодные условия, включая интенсивные ливни и штормы, становятся более частыми и разрушительными.
Экстренные службы работают круглосуточно, чтобы оказать помощь всем, кто нуждается в спасении, но добраться до многих районов по-прежнему крайне сложно.
Напомним, что в ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления. Известно о жертвах, миллионы людей остались без электричества.
Кроме того, в некоторых районах Франции произошло самое сильное за последние 40 лет наводнение.