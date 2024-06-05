ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для 17-летних украинцев за границей отсрочат взятие на учет, - Верещук

Украина, Среда 05 июня 2024 12:10
UA EN RU
Для 17-летних украинцев за границей отсрочат взятие на учет, - Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для 17-летних украинцев за границей отсрочат взятие на учет. В правительстве пообещали принять соответствующее постановление уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

"Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВКК и ничего не поможет в мобилизации", - отметила она.

Поэтому, по словам Верещук, уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена ​​отсрочка относительно взятия на учет - либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения", - отметила вице-премьер.

Что было до этого

Ранее спикер Минобороны Дмитриий Лазуткин в эфире телемарафона заявлял, что украинские 17-летние юноши, которые находятся за границей, должны вернуться в Украину и явиться в ТЦК и СП, чтобы встать на военный учет.

При этом, он исключил возможность использования приложения Резерв+ или другого дистанционного способа, чтобы пройти эту процедуру. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук Мобилизация в Украине
NEWS
Потерян военный билет? Что делать и какой грозит штраф
Потерян военный билет? Что делать и какой грозит штраф
DAILY
"Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба