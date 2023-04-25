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Вернутся к классике. Эксперт объяснил, для чего РФ копит ракеты и что может стать целью

Фото: директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В настоящее время российские оккупанты изменили концепцию и накапливают ракетный потенциал. Не исключено, что после начала контрнаступления украинских сил обороны Россия может начать совершать удары уже по военной инфраструктуре, чтобы помешать успеху контратак ВСУ.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Когда Украина начнет свои действия весной, они могут совершать удары уже по военной инфраструктуре. То есть применять эти ракетные удары, чтобы не допустить успешных украинских наступательных действий", - объяснил он.

Эксперт не исключил, что это могут быть удары по системе управления, по базированию авиации, по системам ПРО и ПВО. То есть, по его словам, вернутся к классике, для чего и используются ракеты - чтобы наносить высокоточные удары по критическим средствам противника.

"Возможно, именно для этого они и накапливают свой потенциал. Чтобы не просто бить по гражданским домам, совершая терроризм и геноцид украинского народа. Возможно, они действительно планируют использовать это уже в военных операциях. То есть противодействовать украинскому наступлению", - констатировал Самусь.

Как сообщалось, аналогичное мнение высказывали недавно и в украинской разведке. Так, по словам редставителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.

Напомним, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте, среди них и оборона Бахмута. При этом командование ВСУ имеет несколько планов освобождения территорий от оккупантов.

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