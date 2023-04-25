Повернуться до класики. Експерт пояснив, навіщо РФ збирає ракети і що може стати ціллю

"Коли Україна почне свої дії навесні, вони можуть робити удари вже по військовій інфраструктурі. Тобто застосовувати ці ракетні удари, щоб не допустити успішних українських наступальних дій", - пояснив він.

Експерт не виключив, що це можуть бути удари по системі управління, базуванню авіації, систем ПРО і ППО. Тобто, за його словами, повернуться до класики, для чого і використовуються ракети - щоб завдавати високоточних ударів по критичних засобах противника.

"Можливо, саме для цього вони і накопичують свій потенціал. Щоб не просто бити по цивільних будинках, роблячи тероризм і геноцид українського народу. Можливо, вони справді планують використати це вже у військових операціях. Тобто протидіяти українському наступу", - констатував Самусь.

Як повідомлялось, аналогічну думку висловлювали нещодавно і в українській розвідці. Так, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил.

Нагадаємо, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські війська вже ведуть контрнаступні дії на фронті, серед них і оборона Бахмута. При цьому командування ЗСУ має кілька планів визволення територій від окупантів.