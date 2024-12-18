Вернуться из СОЧ можно через "Армию+": детали от Минобороны

Чиновница напомнила, что недавно Рада приняла закон об освобождении военных от ответственности за первое дезертирство или СОЧ, если они добровольно вернуться на службу.

"Мы сделали функционал в "Армия+"... для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ и смог оперативно восстановиться на службе, вернуть себе социальные гарантии, вернуть себе заработную плату и дальше уже в таком статусе вернуться именно в ту воинскую часть, которую он хочет выбрать, где он хочет служить", - рассказала Черногоренко.

Она уточнила, что никаких санкций по отношению к военному, который впервые возвращается из СОЧ, применять не будут. После подачи рапорта и его обработки военный получит сообщения о прибытии в новую военную часть батальона резерва.

"Это временный пункт, из которого он может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя, где он доверяет командиру, где он доверяет солдатам и может быть мотивированным. То есть 72 часа на рассмотрение рапорта, 24 часа - на прибытие в батальон резерва и уже из резервной части он опять же через "Армия+" подает рапорт на перевод в свою целевой воинскую часть", - отметила Черногоренко.