Повернутися з СЗЧ можна через "Армію+": деталі від Міноборони

Чиновниця нагадала, що нещодавно Рада ухвалила закон про звільнення військових від відповідальності за перше дезертирство або СЗЧ, якщо вони добровільно повернуться на службу.

"Ми зробили функціонал в "Армія+"... для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ і зміг оперативно поновитися на службі, повернути собі соціальні гарантії, повернути собі заробітну плату і далі вже в такому статусі повернутися саме до тієї військової частини, яку він хоче обрати, де він хоче служити", - розповіла Черногоренко.

Вона уточнила, що жодних санкцій щодо військового, який уперше повертається з СЗЧ, застосовувати не будуть. Після подачі рапорту та його опрацювання військовий отримає повідомлення про прибуття до нової військової частини батальйону резерву.

"Це тимчасовий пункт, з якого він може перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе, де він довіряє командиру, де він довіряє солдатам і може бути мотивованим. Тобто 72 години на розгляд рапорту, 24 години - на прибуття до батальйону резерву і вже з резервної частини він знову ж таки через "Армія+" подає рапорт на переведення до своєї цільової військової частини", - зазначила Черногоренко.