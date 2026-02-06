Вернут 100% стоимости или только треть: УЗ вводит новые правила сдачи билетов

"Укрзализныця" предлагает изменить правила возврата железнодорожных билетов - чем раньше пассажир сдает билет, тем большую часть стоимости сможет вернуть. Нововведение будет касаться всех типов вагонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Балесты и председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского во время пресс-конференции.
УЗ вместе с Минразвития предлагают ввести прогрессивную шкалу возврата средств, которая будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир отказывается от билета.
Соответствующий проект изменений в правила и тарифы пассажирских перевозок вынесли на 30-дневное общественное обсуждение, которое продлится в онлайн-формате.
В компании объясняют, что сейчас почти 70% возвратов билетов происходят менее чем за четыре дня до отправления поезда. Из-за этого значительная часть мест не успевает повторно попасть в продажу.
В результате возникает парадоксальная ситуация: билеты на популярные рейсы быстро исчезают из продажи, а сами поезда нередко отправляются полупустыми.
Кроме того, по данным перевозчика, 13% билетов возвращают в день отправления, что фактически делает невозможным их повторную продажу.
Согласно проекту, сумма возврата напрямую будет зависеть от времени сдачи билета. Чем раньше пассажир отказывается от поездки - тем большую часть средств он получит обратно.
Предлагается такая шкала возврата:
Важно, что эти правила будут распространяться на все типы вагонов, а не только на премиум-сегмент.
В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что предусматриваются исключения. В частности, новые условия возврата могут не применяться:
Механизм реализации таких исключений должна наработать "Укрзализныця".
Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста объяснил, что цель изменений - сделать систему более справедливой.
"Меняем правила возврата билетов, чтобы пассажирам было выгоднее сдавать их заблаговременно и чтобы эти места могли приобрести другие. В то же время "Укрзализныця" будет делать исключения - для военных, пассажиров с инвалидностью и поездов в прифронтовые регионы", - отметил он.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что новые правила должны убрать злоупотребления.
"Сегодня возможны ситуации, когда пассажир покупает два билета в СВ, а в последний день сдает один и возвращает почти полную его стоимость. В результате он едет сам в купе, а компания теряет доход", - пояснил он.
Также, по его словам, билеты нередко покупали "про запас", удерживая места до последнего момента, что лишало шансов других пассажиров.
В то же время в компании подчеркивают: если поездка отменена по вине "Укрзалізниці", пассажир и в дальнейшем сможет вернуть билет онлайн и получить полную стоимость.
Предложенные изменения соответствуют европейской практике, которая действует в Германии, Франции, Великобритании, Испании и других странах.
В "Укрзализныце" ожидают, что новые правила помогут:
Дополнительные доходы планируют направить на ремонт подвижного состава, развитие сервисов для пассажиров и социальные программы.
