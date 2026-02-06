Вернут 100% стоимости или только треть: УЗ вводит новые правила сдачи билетов

УЗ вместе с Минразвития предлагают ввести прогрессивную шкалу возврата средств, которая будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир отказывается от билета.

Соответствующий проект изменений в правила и тарифы пассажирских перевозок вынесли на 30-дневное общественное обсуждение, которое продлится в онлайн-формате.

Почему предлагают изменить правила

В компании объясняют, что сейчас почти 70% возвратов билетов происходят менее чем за четыре дня до отправления поезда. Из-за этого значительная часть мест не успевает повторно попасть в продажу.

В результате возникает парадоксальная ситуация: билеты на популярные рейсы быстро исчезают из продажи, а сами поезда нередко отправляются полупустыми.

Кроме того, по данным перевозчика, 13% билетов возвращают в день отправления, что фактически делает невозможным их повторную продажу.

Как будут работать новые правила возврата

Согласно проекту, сумма возврата напрямую будет зависеть от времени сдачи билета. Чем раньше пассажир отказывается от поездки - тем большую часть средств он получит обратно.

Предлагается такая шкала возврата:

за 15-20 суток до отправления - возврат 100% стоимости;

за 10-14 суток - 90%;

за 5-9 суток - 75%;

за 1-4 суток - 50%;

менее чем за 24 часа - в среднем 30%.

Важно, что эти правила будут распространяться на все типы вагонов, а не только на премиум-сегмент.

Кого изменения могут не касаться

В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что предусматриваются исключения. В частности, новые условия возврата могут не применяться:

к военнослужащим;

к лицам с инвалидностью;

к поездам, которые курсируют в прифронтовые регионы.

Механизм реализации таких исключений должна наработать "Укрзализныця".

Что говорят в Минразвития и УЗ

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста объяснил, что цель изменений - сделать систему более справедливой.

"Меняем правила возврата билетов, чтобы пассажирам было выгоднее сдавать их заблаговременно и чтобы эти места могли приобрести другие. В то же время "Укрзализныця" будет делать исключения - для военных, пассажиров с инвалидностью и поездов в прифронтовые регионы", - отметил он.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что новые правила должны убрать злоупотребления.

"Сегодня возможны ситуации, когда пассажир покупает два билета в СВ, а в последний день сдает один и возвращает почти полную его стоимость. В результате он едет сам в купе, а компания теряет доход", - пояснил он.

Также, по его словам, билеты нередко покупали "про запас", удерживая места до последнего момента, что лишало шансов других пассажиров.

В то же время в компании подчеркивают: если поездка отменена по вине "Укрзалізниці", пассажир и в дальнейшем сможет вернуть билет онлайн и получить полную стоимость.

Зачем это нужно

Предложенные изменения соответствуют европейской практике, которая действует в Германии, Франции, Великобритании, Испании и других странах.

В "Укрзализныце" ожидают, что новые правила помогут:

сделать билеты более доступными для тех, кто реально планирует поездку;

уменьшить дефицит мест в пиковые даты;

сократить потери от неиспользованных билетов.

Дополнительные доходы планируют направить на ремонт подвижного состава, развитие сервисов для пассажиров и социальные программы.